В Алматы выявили наркопритон

В ходе обыска были обнаружены и изъяты такие вещества как мефедрон и героин.

В городе Алматы полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщает zakon.kz.

Дислоцировался он в одной из квартир Ауэзовского района, где по данным полиции собирались до 15 человек, пишет в соцсетях замначальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

В момент визита полицейских в жилище было людно. Инициатором и организатором притона оказался владелец квартиры - 44-х летний гражданин Ц., так же употребляющий наркотики.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты такие вещества как мефедрон и героин.

По данному факту следователями УП Ауэзовского района в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 296 ч.4 УК РК.

"Гости" также были доставлены в Управление полиции для производства следственных действий.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье 302 УК РК "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей".

Гр.Ц. водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!