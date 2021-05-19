Против стройки - алматинцы отстаивают стадион

Местные жители говорят: спортивным объектом круглый год пользуются дети и старики. Теперь они могут всего этого лишиться.

На стихийный митинг сегодня вышли жители одного из микрорайонов Алматы. Они пытаются отстоять местный стадион. На его месте намерены построить новый корпус педагогического колледжа. Местные утверждают, что спортом будет негде заниматься не только их детям, но и жителям всех окрестностей, сообщает zakon.kz.

Стадион в микрорайоне Таугуль сегодня стал настоящим "яблоком раздора". Вместо привычного футбола и тренировок сегодня здесь развернулись словесные баталии, передает Первый канал "Евразия".

Местные жители говорят: спортивным объектом круглый год пользуются дети и старики. Теперь они могут всего этого лишиться.

Весь район здесь занимается спортом, дети дзюдо, футболом. Школа 127 - 1 500 учеников, где они будут заниматься? Нет у нас стадиона, парковой зоны. И спортсмены, и старики гуляют и занимаются спортом. жительница микрорайона Таугуль Наталья Калмыкова

Здесь единственное место для сбора при землетрясении. В огромном микрорайоне нет такого места. Если, не дай бог, ЧС, нам некуда будет идти. жительница микрорайона Таугуль Анастасия Колесник

Новость о том, что площадку снесут, пришла на прошлой неделе. Тогда рабочие привезли стройматериалы и подогнали технику. Выяснилось, что здесь планируют возвести новый корпус государственного гуманитарно-педагогического колледжа, которому и принадлежит территория.

Хотят построить пристройку в три этажа, захватив 25% этого поля, но 25% не получается, потому что здание трехэтажное. Мы должны соблюдать нормы ЧС. Восемь метров мы должны отступить от дороги. Госэкспертизу они проходят в третий раз. Первые два раза им было отказано. жительница микрорайона Таугуль Асель Есентугелова

В Управлении образования города отмечают: решение приняли из-за дефицита мест в колледже. Учреждение рассчитано на 410 учащихся, по факту там обучаются больше 900. Новый корпус на 500 мест решит проблему. Проект уже прошел экспертизу. Люди не против строительства, но считают, что для этого необходимо выбрать другое место. И, по всей видимости, к их просьбам начали прислушиваться.

Вопрос строительства приостановлен, диалог ведётся с жителями района. Предлагаются различные варианты благоустройства территории с сохранением спортивной инфраструктуры. руководитель управления образования города Кайрат Жуманов

В акимате заверили: пристройка займет небольшую часть стадиона. Остальной участок облагородят: установят баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле. Но такой ответ собравшихся пока не устраивает, они готовы идти до конца и добиться отмены строительства. И уже подписали петиции на имя акима города и руководства страны.

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