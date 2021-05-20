Дышать невозможно - уровень сероводорода в Петропавловске превысил норму в 10 раз

Местные очистные сооружения реконструируют с 2005 года. Из республиканского бюджета на это выделяли 3,5 млрд тенге. Но последний транш так и не прошел. Третий год ждут.

Стойкий запах канализации накрыл Петропавловск. Уровень сероводорода в воздухе превысил допустимые нормы в 10 раз. Это отметка, после которой можно уже объявлять режим ЧС, сообщает zakon.kz.

На борьбу за чистый воздух поднялся весь город, тем более, что источник отравления давно известен. А вот что с ним делать, никак не могут решить, передает Первый канал "Евразия".

Сточные воды поступают в озеро со всего Петропавловска. Название Поганка говорит само за себя. Не очищали накопитель с момента постройки - 60 лет. Сколько и чего гниет на дне, предположить сложно. От этого запах весны в городе всегда специфический.

Все пишут: превышены нормы. Куда смотрят акимат, СЭС, который постоянно нам про коронавирус нам говорит. Почему на это не обращают внимание? жительница города Алина Мансурова

Уровень концентрации сероводорода в воздухе пугает. Согласно данным Казгидромета, он превышает предельные нормы в 10 раз. Местные очистные сооружения реконструируют с 2005 года. Из республиканского бюджета на это выделяли 3,5 млрд тенге. Но последний транш так и не прошел. Третий год ждут.

Это плохо для жителей, для окружающей среды. Выживем мы, если эта проблема не будет решаться? Выживем, но какое это будет качество жизни? эколог Виталий Баталов

Несколько способов очистки уже предложено. В том числе при помощи микро-водорослей. Хлорелла известна во всем мире, она даже в космос летала, изучали ее возможности. Но больше всего пригодилась на земле. Зеленые клетки обожают нечистоты. Запустить хлореллу туда в большом количестве, как это делают во многих странах мира, предложили ученые.

Она углекислый газ перерабатывает, насыщает среду кислородом, процессы гниения усиливаются. В течение двух лет эта проблема будет сведена к минимуму, а в последующие два-три года совсем будет ликвидирована. заведующая лабораторией научно-технологического центра воды Ирина Голодова

В России в Пензенской области все рыбоводные пруды перешли на хлореллу. Она экономит большие деньги. Очистка сточных вод небольших птицефабрик, свиноферм, хлорелла там хорошо справляется. директор научно-технологического центра воды Александр Рейбандт

Тянуть дальше некуда. Выход ищут экологи, общественность, местные власти и представители горводоканала. Но цены за эти годы поменялись, и уже нужны совсем другие деньги для завершения работ по реконструкции.

Проект находится на корректировке. По завершению корректировки нужно пройти экспертизу проекта и разговаривать о финансировании, продолжении работ по реконструкции. руководитель комплекса водоотведения горводоканала Ербол Набиев

При таком раскладе даже в лучшем случае деньги на завершение работ поступят только в следующем году. Позовут ли на подмогу ученых с их водорослями, этот вопрос повис в воздухе, в котором так и витает запах сероводорода.

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