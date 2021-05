Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Впрочем, обновление за май 2021 года настолько мало, что многие пользователи могут даже не заметить его установки.

Корпорация Microsoft начала распространять обновление Windows 10 среди пользователей, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Майское обновление Windows 10 May 2021 Update, также известное под кодовым названием 21H1, стало первым крупным обновлением Windows 10 в этом году.

Windows 10 May 2021 Update добавляет поддержку нескольких камер для Windows Hello и улучшения производительности, связанные с безопасностью. Полностью список новшеств Windows 10 May 2021 Update выглядит так:

поддержка нескольких камер Windows Hello для установки по умолчанию в качестве внешней камеры при наличии как внешней, так и внутренней камеры;

улучшение производительности Windows Defender Application Guard, в том числе оптимизация времени открытия документов;

улучшение производительности обновления службы групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) для поддержки сценариев удаленной работы.

Впрочем, обновление за май 2021 года настолько мало, что многие пользователи могут даже не заметить его установки.

Чтобы установить апдейт на ПК, нужно зайти в "Центр обновления Windows" и нажать на кнопку "Проверить наличие обновлений". Затем, если ОС будет доступна, необходимо выбрать опцию "Скачать и установить". Инсталляция продукта займет некоторое время.

Осенью Microsoft должна выпустить крупное обновление Windows под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина"). Новая версия ОС получит переработанный интерфейс, иконки и шрифты, а также системные настройки.

