СМИ: США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

Но в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

Госдепартамент в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкций в отношении компании - оператора "Северного потока -2" фактически не будет, сообщает zakon.kz.

Как передает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, в госдепе считают деятельность Nord Stream 2 AG попадающей под санкции, но Белый дом решил не принимать такие меры по причинам, связанным с национальной безопасностью.

О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

По данным Axios, единственный способ прекратить работы над почти готовым трубопроводом — введение ограничений в отношении получателей газа в Германии. Однако это может стать причиной разрыва отношений с Берлином, и Вашингтон не пойдет на такой шаг.

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