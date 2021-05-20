Кадыров назвал условие, при котором откажется от участия в выборах

Лидер Чечни также заявил, что необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением населения, отличаются высокими деловыми и человеческими качествами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет решение об участии в сентябрьских выборах после изучения общественного мнения. Если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил сам политик, передает "Грозный Информ".

Лидер Чечни также заявил, что необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением населения, отличаются высокими деловыми и человеческими качествами. Он отметил, что от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

В Чечне будут проведены выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального. Об этом рассказал руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов. На предстоящем голосовании в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в Чеченской Республике составляет 751 769 человек.

В 2016 году Рамзан Кадыров впервые пришел к власти в результате прямых выборов главы Чечни. За него проголосовали 97,94% избирателей. В жизни 40-летнего Кадырова это была третья церемония вступления в должность. Дважды до этого — в 2007 и 2011 годах — он возглавлял республику после утверждения региональным парламентом по представлению президента страны.

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