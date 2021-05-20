Родные подростка, назвавшего Кадырова "шайтаном", принесли извинения

Отец подростка из Подмосковья пообещал главе Чечни, что займется правильным воспитанием сына.

Родственники 15-летнего юноши, назвавшего главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед ним, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил ЧГТРК "Грозный" в своем Instagram-аккаунте.

По информации телеканала, страница, с которой был оставлен комментарий, принадлежала 15-летнему подростку.

Отмечается, что он — выходец из Дагестана, но живет с семьей в подмосковном Чехове. В ответном видеообращении его отец публично принес извинения Кадырову "за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына".

Я хочу принести извинения за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Я гарантирую вам, что займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом — Кавказом. Мне очень стыдно за такое воспитание, — добавил отец.

Сам подросток также появился в кадре, но ничего не сказал.

Прощения попросили и другие родственники молодого человека, заявив, что им стыдно за поведение школьника, и что подросток сам осознал свою вину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!