Коронавирус подтвердился у 2433 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтвержден 366 481 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 366 481 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 439,

в городе Алматы – 534,

в городе Шымкенте – 109,

в Акмолинской области – 129,

в Актюбинской области - 120,

в Алматинской области – 166,

в Атырауской области – 79,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 326,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 63,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 33,

в Туркестанской области – 39.⠀

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 631,

в городе Алматы - 765,

в городе Шымкенте - 140,

в Акмолинской области - 154,

в Актюбинской области - 168,

в Алматинской области - 397,

в Атырауской области - 79,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 49,

в Карагандинской области - 400,

в Костанайской области - 19,

в Кызылординской области - 85,

в Мангыстауской области - 46,

в Павлодарской области - 124,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 52.

Всего в стране выздоровело 327 026 человек от COVID-19

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