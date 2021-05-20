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Коронавирус подтвердился у 2433 человек за сутки в Казахстане

Фото: pixabay 20 мая 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 366 481 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 366 481 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 439,
  • в городе Алматы – 534,
  • в городе Шымкенте – 109,
  • в Акмолинской области – 129,
  • в Актюбинской области - 120,
  • в Алматинской области – 166,
  • в Атырауской области – 79,
  • в ВКО – 85,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 105,
  • в Карагандинской области – 326,
  • в Костанайской области – 37,
  • в Кызылординской области – 39,
  • в Мангистауской области – 63,
  • в Павлодарской области – 10,
  • в СКО – 33,
  • в Туркестанской области – 39.⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 631,
  • в городе Алматы - 765,
  • в городе Шымкенте - 140,
  • в Акмолинской области - 154,
  • в Актюбинской области - 168,
  • в Алматинской области - 397,
  • в Атырауской области - 79,
  • в ВКО - 31,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 49,
  • в Карагандинской области - 400,
  • в Костанайской области - 19,
  • в Кызылординской области - 85,
  • в Мангыстауской области - 46,
  • в Павлодарской области - 124,
  • в СКО - 12,
  • в Туркестанской области - 52.

Всего в стране выздоровело 327 026 человек от COVID-19

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