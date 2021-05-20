Коронавирус подтвердился у 2433 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтвержден 366 481 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 366 481 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 439,
- в городе Алматы – 534,
- в городе Шымкенте – 109,
- в Акмолинской области – 129,
- в Актюбинской области - 120,
- в Алматинской области – 166,
- в Атырауской области – 79,
- в ВКО – 85,
- в Жамбылской области – 23,
- в ЗКО – 105,
- в Карагандинской области – 326,
- в Костанайской области – 37,
- в Кызылординской области – 39,
- в Мангистауской области – 63,
- в Павлодарской области – 10,
- в СКО – 33,
- в Туркестанской области – 39.⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 631,
- в городе Алматы - 765,
- в городе Шымкенте - 140,
- в Акмолинской области - 154,
- в Актюбинской области - 168,
- в Алматинской области - 397,
- в Атырауской области - 79,
- в ВКО - 31,
- в Жамбылской области - 58,
- в ЗКО - 49,
- в Карагандинской области - 400,
- в Костанайской области - 19,
- в Кызылординской области - 85,
- в Мангыстауской области - 46,
- в Павлодарской области - 124,
- в СКО - 12,
- в Туркестанской области - 52.
Всего в стране выздоровело 327 026 человек от COVID-19
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