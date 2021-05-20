Гонщики "Формулы-1" возвращаются в Монако после годичной паузы из-за КВИ

Первые две сессии свободных заездов пройдут в четверг.

Программа пятого этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Монако - стартует 20 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Первые две сессии свободных заездов пройдут в четверг, поскольку в пятницу по традиции гонщики будут заняты на разных светских мероприятиях.

Лидером чемпионата в Монако приехал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), он выиграл три из четырех гонок на старте сезона. Однако нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" по-прежнему находится рядом с семикратным чемпионом мира, на прошлом этапе в Испании лишь ошибочная тактика команды помешала ему одержать победу. В Монако же у Ферстаппена есть все шансы отыграться, поскольку на этой трассе "Ред Булл" традиционно выступает сильно.

Сложно складывается дебют в "Формуле-1" у российского пилота Никиты Мазепина. Сход и три финиша последним с существенным отставанием не только от остальных команд, но и от партнера по "Хаасу" Мика Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера выглядит куда более убедительным, хотя тоже проводит первый сезон в "Формуле-1". У Мазепина еще не было ни одного уик-энда без ошибок, на прошлых этапах они не помешали ему добраться до финиша, однако гонка в Монако является одной из самых сложных в чемпионате.

Гран-при Монако - одна из легендарных гонок не только в календаре "Формулы-1", но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покинула лишь однажды - в прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Сейчас же этап не только состоится, но и пройдет со зрителями - в каждый соревновательный день на трибуны пустят 7 500 болельщиков.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре. Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал Хэмилтон (три раза), дважды финишировали первыми немец Себастьян Феттель и испанец Фернандо Алонсо, по одному разу - финн Кими Райкконен и австралиец Даниэль Риккьярдо. Рекордсменом же по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).

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