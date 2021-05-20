Родители убили и расчленили иранского режиссера за "безнравственный" образ жизни

Отец признался в том, что он ударил его ножом, а затем разрезал тело и выбросил останки в мусор.

В Иране родители 47-летнего кинорежиссера Бабака Хоррамдина признались в том, что совершили "убийство чести" своего сына, сообщает zakon.kz со ссылкой на Служба Новостей ЦА.

Расчлененное тело кинорежиссера нашли в воскресенье в Тегеране в нескольких мусорных баках в разных районах: мужчина был убит и разрезан на части, а части его тела были упакованы в несколько пакетов. Вскоре его родители признались, что совершили убийство сына из-за того, что режиссер вел "безнравственный" образ жизни и наотрез отказывался заводить семью, сообщает иранская служба Радио Свобода.

Отец режиссера арестован по обвинению в убийстве, а мать – по обвинению в пособничестве убийству. По словам судьи, отец Бабака "здоров и не сошел с ума". Он также заявил, что "не жалеет" о том, что совершил.

Иранский кинорежиссер окончил Тегеранский университет в 2009 году после чего долгое время жил в Лондоне. В Англии он снял несколько фильмов: "Crevice" ("Щель") и "Oath to Yashar" ("Клятва Яшару"), но затем вернулся на свою родину в Иран, где и был жестоко убит.

По словам Мохаммада Шахриари, главы Тегеранского уголовного суда, отец признался в том, что дал своему сыну лекарство, которое ввело его в бессознательное состояние. Затем, по его словам, он ударил его ножом, а затем разрезал тело и выбросил останки в мусор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!