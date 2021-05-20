Коронавирус в Казахстане: как выглядит матрица оценки эпидситуации

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 20 мая, передает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.

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