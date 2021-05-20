Сбитую косулю обнаружили по дороге с Медео

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Причины произошедшего пока не известны.
Пользователи Казнета распространяют видео сбитой косули по дороге с Медео, сообщает zakon.kz.
На рассылаемом видео пассажиры автомобиля, спускающиеся с высокогорного комплекса, заметили у обочины сбитую косулю.
Причины произошедшего пока не известны.
За комментарием редакция zakon.kz обратилась в Министерство экологии.
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