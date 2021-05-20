Samsung Neo QLED: вот как надо делать телевизоры

Neo QLED максимально тонкий, а рамки экрана Infinity Screen имеют толщину всего 0,8 мм.

"Лучший телевизор всех времен" – так назвал Samsung Neo QLED 2021 года в своем обзоре авторитетный немецкий журнал AV Magazine, который в итоге выбрал новинку как эталон в мире ТВ – за инновации и выдающийся дизайн.

Что же удивило искушенных западных экспертов?

Samsung, глобальный лидер рынка ТВ вот уже 15 лет подряд, снова показала, как нужно делать телевизоры. Флагманские Neo QLED стали еще умнее и быстрее с процессором Neo Quantum, а их экраны – круче, благодаря новым светодиодам Quantum Mini. Вы получаете сверхглубокий черный цвет, яркую подсветку и самую интеллектуальную технологию масштабирования в истории телевизоров Samsung! Вы погружаетесь в гущу событий, независимо от того, смотрите ли вы захватывающий блокбастер или играете на консоли.

Кстати, об играх. Neo QLED имеет специальные функции для гейминга, удостоившиеся сертификата VDE Gaming TV Performance за революционную игровую производительность – задержку ввода менее 10 миллисекунд и HDR с яркостью более 1000 нит. У соперников просто нет шансов.

Теперь о звуке. По площади всей рамки ТВ размещены динамики, а в заднюю панель встроен сабвуфер для объемного, динамического звучания. А благодаря технологии OTS Pro, вы слышите действие именно там, где оно происходит, – звук движется в соответствии с происходящим на экране.

И, конечно же, футуристический дизайн. Neo QLED максимально тонкий, а рамки экрана Infinity Screen имеют толщину всего 0,8 мм. Когда вы смотрите телевизор, то не замечаете границ между экраном и окружающей обстановкой – вы больше не здесь, а по ту сторону дисплея.

Розетки, порты и провода спрятаны в компактном блоке Slim One Connect, а с помощью крепления Slim Fit ТВ-панель можно повесить вплотную к стене, чтобы эффективнее использовать пространство.

Телевизоры Neo QLED могут оценить и отечественные потребители. Линейка 2021 года уже доступна в торговых сетях официальных партнеров Samsung в Казахстане. Подробнее о новинках можно узнать на сайте Samsung.

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