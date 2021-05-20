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Лихач на BMW без госномеров устроил дрифт в Таразе

Фото: pexels.com 20 мая 2021, 10:25

Он заплатит 65 тысяч тенге.

Житель Тараза дрифтовал на BMW без госномеров, сообщает zakon.kz

На видео, опубликованном в Instagram, это происходит возле главной арки при въезде в Тараз.

Полицейские задержали 23-летнего парня.

Житель областного центра привлечен к административной ответственности по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. К тому же, согласно заключению экспертизы СМЭУ, за повреждение дорожного покрытия водителю придется выплатить 65 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе региона.

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