Избирать судей первых инстанций предложили в Казахстане

Должна быть состязательность - Нурбаев.

Известный адвокат, общественный деятель Герман Нурбаев считает, что населению нужно предоставить право избирать судей, которым они будут доверять и пойдут к ним за справедливой защитой.

Мы пришли к тому, что нет доверия судьям. Общество считает, что судьей может стать вчерашний мальчик. Надо ставить судьями первой инстанции авторитетов в каждом регионе, которые лоб в лоб встречаются первым с человеком, обратившимся со своей проблемой за защитой, - сказал он.

Герман Нурбаев подчеркнул важные роли адвоката и прокурора, отметив необходимость предоставления больше прав для правозащитников.

Должна быть состязательность. Я не судья, не юрист, просто казах, может быть просто чабан, но авторитетный. Мне 70 лет может даже, но все в ауле меня уважают и доверяют, и я понимаю, что ради какой-то там взятки не пойду никогда против совести. Адвокат и прокурор должны передо мной соревноваться и доказывать. Если меня переубедили, то я основываясь на своем внутреннем ощущении должен вынести вердикт виновен/не виновен, - пояснил эксперт.

По его словам, у таких судей должны быть помощники с юридическим образованием, со стажем которые будут их консультировать по законодательству РК для вынесения вердикта.

Дайте народу нормальных судей, тех, кому народ доверяет, которого он может назвать действительно "Ваша честь", который не пойдет на взятку и прочее. Назовите их биями, если язык не поворачивается не юристов назвать судьей. Пусть у него будет абсолютное права принятия решения. Причем он выступает от народа. Но для этого народ должен его избрать, – резюмировал он.

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