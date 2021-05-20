Курс доллара вырос еще на 1,55 тенге

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-430,3 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,16 тенге, поднявшись сразу еще на 1,55 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-430,3 тенге, евро – 519-523,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,33%, составив $63,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле повысились на 0,20% — до $66,79 за баррель.

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