Астанчанин устроил драку в аэропорту из-за Ashyq

Дебошира привлекут к административной ответственности.

Несогласный с правилами запуска в аэропорт Нур-Султана устроил драку, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, инцидент произошел 19 мая.

Встречающий пытался пройти в здание, минуя систему Ashyq. Он не захотел использовать приложение. На просьбы не реагировал, нанес телесные повреждения сотруднику безопасности и скрылся на дорогом внедорожнике, - отметили в ведомстве.

К тому же, он нарушил карантинные меры, так как был без маски.

После обращения в полицию, дебошира нашли. Его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

С 12 мая в международный аэропорт Нур-Султана запускают по Ashyq.

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