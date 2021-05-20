С чем обратились астанчане в письме к Елбасы

Частный сектор потребляет 500 тыс тонн угля в год.

Газификация является одной из главных проблем Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Ранее аким столицы отмечал, что частный сектор потребляет 500 тыс тонн угля в год. После перехода на газ индекс загрязнения атмосферы снизится на 25%.

Этот вопрос постепенно решается.

Так, пресс-секретарь Елбасы, Айдос Укибай рассказал, что на имя Нурсултана Назарбаева поступило коллективное письмо от жителей частного сектора столицы с благодарностью за газификацию, осуществленную в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы.

Я не поверила. Так бывает только в сказке. Проходит время и мне во двор завозят трубы. Первое время я набирала уголь в ведерко. А потом думаю: "Зачем?", у меня же в квартире газ, - рассказывает жительница жилого массива "Коктал-2" Лидия Антонюк.

Стоит отметить, что в 2021 году полностью завершится газификация ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, перевод на газ 19 социальных объектов города.

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