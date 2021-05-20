На 25% вырос госдолг Казахстана 

Согласно прогнозу пик погашения правительственного долга приходится на 2023 год.

При обсуждении корректировок в республиканский бюджет на пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Ольга Перепечина высказала обеспокоенность стремительными темпами роста государственного долга Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Перепечиной, рост расходов республиканского бюджета обеспечен традиционно за счет трансферта из Нацфонда в сумме 850 млрд тенге и увеличением объема дефицита до 2 трлн 760 млрд тенге или до 3,5% к ВВП.

Читайте также:

Парламент Казахстана принял уточнения в бюджет

Для финансирования дефицита продолжается использование международных займов со сложившейся тенденцией роста государственных обязательств. Для этой цели в 2020 году уже привлечен внешний займ в размере 1,5 млрд евро. Растут расходы на обслуживание долга, которые в 2021 году достигли порядка 1 трлн. тенге или 6,2% от общего объема расходов. Согласно прогнозу пик погашения правительственного долга приходится на 2023 год, и мы вынуждены будем изыскать уже 1,5 трлн тенге, - констатировала депутат.

Поэтому, как добавила сенатор, несмотря на сложившиеся оптимистичные показатели, тема государственного долга вызывает обеспокоенность из-за стремительного темпа роста.

Только за год он увеличился на 4,2 трлн тенге или на 25%. Отдельно стоит отметить о состоянии долга местных исполнительных органов, за один год он вырос в 2 раза и это при том, что все регионы, за исключением, 4 регионов-доноров, являются субвенционными. Возникает большая вероятность, что их обязательства "лягут тяжелым бременем" на республиканский бюджет, - заключила парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!