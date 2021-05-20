Что Таджикистан будет закупать у Казахстана на миллионы долларов 

Казахстанские поставки занимают в таджикском импорте более 23%.

Казахстанские компании будут продавать Таджикистану трансформаторы и локомотивы, сообщает zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", Таджикистан – один из лидеров энергетического рынка Центральной Азии. Он не только обеспечивает себя электричеством, но и экспортирует в другие страны. Однако оборудование уже практически выработало свой срок эксплуатации. Изношенность, по оценкам экспертов, порядка 70%. Для замены привлечь решили казахстанские компании.

Живой контракт на 1 млн долларов США. Если в количественном выражении считать, это четыре штуки силовых трансформаторов с напряжением 110 кВ. Эти трансформаторы будут поставляться на городские объекты, замены существующих подстанций, а именно увеличение мощностей существующих подстанций, - рассказал глава компании по производству трансформаторов Еркебулан Ильясов.

Помимо оглашения на закуп трансформаторов подписали еще четыре. Один – на поставку локомотивов. Изначально для таджикских железных дорог хотели купить три, но, подумав, добавили к контракту еще один. В итоге подписали договор почти на 10 млн долларов.

Прямая выгода наших предприятий – это поставки продукции в Таджикистан традиционными сферами наших поставок, если сразу перейти к товарообороту, является: продукция пищевой промышленности (мука, пшеница, масла), продукция промышленного производства. Это различного рода, оборудование: аккумуляторы, трансформаторы, - говорит генеральный директор "Qaztrade" Азамат Аскарулы.

Казахстанские поставки занимают в таджикском импорте более 23%. За первые три месяца этого года мы завезли продукции на 197 млн долларов. Из Таджикистана в Казахстан в основном поставляют горно-рудную продукцию, овощи, фрукты и орехи. Одинамох Орипова работает в сфере торговли уже более 30 лет. И считает, что именно благодаря местным сухофруктам в Таджикистане так легко перенесли пандемию.

Чаще всего - изюм, орехи, очищенные фисташки, миндаль, все сырое смешивали с медом и кушали. Имбирь, чеснок - вместе делали и кушали во время коронавируса. Слава Богу, наши таджики быстро от этого коронавируса выздоровели, - рассказывает продавец сухофруктов Одинамох Орипова.

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