Казахстанский фонд устойчивости прокомментировал реализацию двух жилищных программ

АО "Казахстанский фонд устойчивости" является оператором жилищных ипотечных программ "7-20-25" и "Баспана Хит".

АО "Казахстанский фонд устойчивости" прокомментировал реализацию жилищных программ "7-20-25" и "Баспана Хит".

Программа "7-20-25" инициирована в 2018 году Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в рамках реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в Обращении к народу "Пять социальных инициатив Президента". Программа разработана с целью обеспечения жильем казахстанцев с доступными условиями ипотечного кредитования. Утвержденный лимит по объему выдачи ипотечных жилищных займов составляет 1 триллион тенге.

На сегодня по данной программе выдано займов на сумму около 325 млрд тг, что позволило приобрести жилье более 27 тысячам казахстанских семей на рынке первичного жилья.

Реализация Программы "7-20-25" будет осуществляться до достижения утвержденного лимита в 1 трлн тенге без ограничения срока.

Программа "Баспана Хит", согласно утвержденному индикатору в 600 млрд тенге, будет завершена по достижению данного лимита. На сегодняшний день общая сумма выданных займов составила около 493 млрд тг., благодаря чему более 54 тысяч семьей смогли приобрести жилье.

По прогнозам банков второго уровня, освоение данной суммы произойдет до конца текущего года.

При этом необходимо отметить, что реализация программы "Баспана Хит" полностью решила свою задачу по обеспечению доступности ипотеки для населения на вторичном рынке недвижимости. В настоящее время банки второго уровня разработали и предлагают схожие с "Баспана Хит" условия кредитования, что не требует дальнейшей необходимости стимулирования со стороны государства данного сегмента рынка ипотеки. Это позволяет в настоящее время плавно завершить программу.

АО "Казахстанский фонд устойчивости" (дочерняя организация Национального Банка Республики Казахстан) является оператором жилищных ипотечных программ "7-20-25" и "Баспана Хит".

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