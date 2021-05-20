В каждого вкладываешь душу. Как устроено наставничество на производстве

Наставничество – это серьезная работа и нагрузка к основным обязанностям.

Принято считать, что наставничество – отголоски советского прошлого. Однако по сей день – это эффективный инструмент, с помощью которого каждый молодой специалист может быстрее адаптироваться, и значит, быстрее приносить пользу компании. О том, как это работает сегодня, читайте в материале zakon.kz.

Айгерим Абдирова проходит стажировку на Балхашской обогатительной фабрике второй месяц, куда она пришла работать аппаратчиком установки опытного производства. Для нее здесь все ново и непривычно – финансист по первому образованию, девушка несколько лет проработала в офисе, но в какой-то момент решила освоить рабочую специальность и новые навыки.

В лаборатории технологических процессов Айгерим предстоит разделывать пробы руд и исследовать их на содержание примесей золота, меди и серебра. Правда пока она за всем этим только наблюдает: прежде, чем приступить к своим обязанностям, ей нужно будет несколько месяцев обучаться у наставника.

Если честно, в первые дни на производстве я была очень растеряна, понадобилось время, чтобы вникнуть во все. Не представляю, как бы я справилась самостоятельно. Мой наставник – опытный специалист, который доходчиво разъясняет мне, как все устроено, отвечает на все вопросы, разъясняет мне каждое действие. Первое, что мне нужно было усвоить – правила техники безопасности, - рассказывает молодой специалист.

На предприятиях корпорации "Казахмыс" новички проходят профессиональную, социально-психологическую и организационную адаптацию. Всему этому наставников специально обучают. К слову, не каждый сотрудник может подойти на эту роль. В числе критериев – опыт работы по специальности не менее трех лет, высокая квалификация, отличное владение всеми необходимыми знаниями, авторитетность, дисциплинированность.

Татьяна Афонина за 14 лет работы машинистом конвейера на Нурказганской обогатительной фабрике, обучила уже с полсотни специалистов, и стала в этом настоящим докой.

Наставничество – это очень тонкая штука, нужно уметь находить к стажеру правильный подход, понимать его психологию. Как правило, вначале все теряются, поэтому важно не нагружать новичков сходу всей информацией, а дать им время осмотреться, привыкнуть, выждать время, - делится опытный наставник.

Сегодня сопровождение молодых кадров наставником длится на протяжении полугода, раньше гораздо меньше. Новшество позволяет усилить качество подготовки специалистов, уверена Афонина. Хотя многое зависит и от самого стажера. К счастью, Татьяне Владимировне везло на своих учеников: все они были жадными до знаний и благодарными.

Каждый ученик оставляет в сердце свой след. Мы же в них вкладываем душу, прикипаем. Они для нас – те же самые дети. Бывает так, что твой стажер – почти твой же ровесник, но, когда он приходит на фабрику, то как слепой котенок, ты его всему заново учишь, объясняешь, ориентируешь. От этого зависит, как сложится его трудовой путь дальше. Это большая ответственность, поэтому стараешься дать максимум, - отмечает наставник.

По словам Татьяны Афониной, если подходить к обучению новых сотрудников грамотно и аккуратно, то это гарантирует, что из новичка получится хороший работник. Многими из своих подопечных она гордится – ее вчерашние ученики стали настоящими профессионалами.

Я была наставником для многих, но мне очень запомнился мальчик, его зовут Дархан. Когда он пришел к нам на фабрику, ему было чуть за двадцать, совсем молодой. Начальник цеха, представляя нас друг другу, сказал тогда: "Это твой наставник, она тебе здесь и мама, и папа: полностью за тебя отвечает. Твоя задача – слушать и учиться". Так вот, Дархан воспринял эти слова буквально, и с тех пор по сей день называет меня мамой. Он уже не работает здесь, но никогда не забывает. Это очень ценно, - говорит Татьяна Владимировна.

Еще один ее ученик Наурызхан, получив первую в жизни премию, поспешил тут же подарить ей.

Выходит счастливый и протягивает мне. Я говорю: "Это твоя награда, ты ее заслужил". А он ни в какую. Это меня очень тронуло, - вспоминает женщина.

Наставничество – это серьезная работа и нагрузка к основным обязанностям. Ведь в дополнение к ним наставник разрабатывает план адаптации нового сотрудника и ведет по нему ежедневную системную работу, рассчитывая свое время, и затрачивая на это энергию и силы. Отметим, что за наставничество на производстве полагается небольшая надбавка к зарплате. Но для нашей героини важнее то, что она может передавать свой опыт молодым коллегам и вносить вклад в их рост и развитие.

Цель адаптации работника на предприятиях "Казахмыса" - ознакомление молодых специалистов с условиями и спецификой работы, уменьшение количества ошибок и дискомфорта в первые дни работы, а также оценка уровня их квалификации и потенциала по итогам прохождения адаптационного периода, - отмечают в компании.

Наставничество помогает снизить уровень текучести кадров и пробудить у работника интерес к порученному делу и профессиональному росту, сознательному и творческому отношению к выполняемой работе, формированию основ корпоративной культуры.

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