В Китае вновь начал раскачиваться 73-этажный небоскреб

SEG Plaza занимает 104 место в рейтинге самых высокий сооружений Китай.

Башня SEG Plaza в городе Шэньчжэнь вновь начала раскачиваться, сообщает zakon.kz.

20 мая офисные работники почувствовали колебания на 35-м, 55-м, 60-м этажах.

По данным издания "Известий", сотрудники рассказали, что покачивались электрические вентиляторы, а также плескалась вода в аквариумах. Всех работников верхних этажей попросили переместиться вниз.

Небоскреб в 300 метров начал шататься еще 18 мая.

После проведенной проверки стало известно, что показатели колебаний, крена и проседания небоскреба находятся в рамках допустимых значений, в связи с чем аномалий основной конструкции выявлено не было, - говорится в сообщении.

Башня SEG Plaza занимает 104 место в рейтинге самых высокий сооружений Китай.

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