Шри-Ланка закрыла въезд в страну

Это связано с коронавирусом.

Власти Шри-Ланки решили приостановить въезд пассажиров из-за рубежа сроком на 10 дней, сообщает zakon.kz.

Такое решение было принято для контроля ситуации с COVID-19.

Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров на Шри-Ланке с 21 мая до 31 мая с целью контроля ситуации COVID-19 в стране, — говорится в сообщении Международного аэропорта Бандаранайке.

Как отмечает РБК, въезд для транзитных пассажиров будет разрешен, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета.

Стоит отметить, что остров открылся для посещения туристов 21 января 2021 года после 10-месячного перерыва из-за пандемии.

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