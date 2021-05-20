Токаев пригласил Рахмона в Казахстан

Казахстан занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели двусторонние переговоры в расширенном формате, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, приоритетное внимание стороны уделили вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие промышленной кооперации, сельского хозяйства, транзитно-транспортного потенциала.

Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Действительно, Таджикистан является для нас надежным стратегическим партнером и союзником. Мы, как и вы, дорожим отношениями сотрудничества. Вы, уважаемый Эмомали Шарипович, пользуетесь авторитетом, известностью в Казахстане как общепризнанный лидер таджикского народа. Пользуясь данной возможностью, хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, — сказал Токаев.

В свою очередь Президент Таджикистана отметил, что его страна дорожит отношениями стратегического партнерства с братским Казахстаном.

Казахстан занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана. Мы настроены и далее предпринимать необходимые усилия для развития сотрудничества наших стран по всем направлениям, — сказал Эмомали Рахмон.

В завершение переговоров Токаев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Казахстан в удобное для него время.

По итогам переговоров лидеры Казахстана и Таджикистана подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод казахско-таджикских отношений на качественно новый уровень.

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