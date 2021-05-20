Как продлить инвалидность заболевшим коронавирусом

В период карантина осуществляется ежемесячное автоматическое продление на три месяца установленных ранее сроков инвалидности - глава Минтруда.

Истекает срок инвалидности, а человек заболел коронавирусом, проходит лечение в стационаре. Каким образом он может продлить инвалидность? С таким вопросом на сайте "Открытый диалог" к министру труда и соцзащиты обратилась казахстанка, передает zakon.kz.

Как следует из ответа министра Серика Шапкенова, лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения, и не прошедшим переосвидетельствование в указанный период, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида продлеваются автоматически на три месяца с установленной ранее даты переосвидетельствования.

Месяц окончания действия режима чрезвычайного положения засчитывается полностью. В период сохранения на территории соответствующей административно-территориальной единицы ограничительных мер, в том числе карантина, осуществляется ежемесячное автоматическое продление на три месяца установленных ранее сроков инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида, лицам, не прошедшим переосвидетельствование, у которых дата переосвидетельствования приходится на вышеуказанный период, - пояснил министр.

Вместе с тем он сообщил, что согласно его приказу женщина может направить электронное обращение на оказание госуслуги "Установление инвалидности и/ или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" заочно, через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства".

Это можно сделать, если на территории региона действуют ограничительные меры, в том числе, карантин, не позволяющие пройти освидетельствование в отделе МСЭ по месту жительства.

Согласно "Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии" (ВКК) своевременность и обоснованность направления пациентов на медико – социальную экспертизу (МСЭ) обеспечивается председателем ВКК медицинской организации. В связи с вышеизложенным, вам необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для заполнения заключения на МСЭ (форма 31/у), для прохождения освидетельствования в отделе МСЭ, - резюмировал глава Минтруда.

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