Президент Казахстана находится в Таджикистане.

Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках официального визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, расположенному в мемориальном комплексе "Национального согласия и возрождения Таджикистана".

По завершении мероприятия во дворце "Навруз" в честь Президента Казахстана от имени Президента Таджикистана был дан официальный прием.

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