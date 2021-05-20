В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Ожидается гроза.

21 мая в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горах ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на юго-западе области 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем местами порывы 18 м/с. В Актобе ночью ожидается гроза.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.

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