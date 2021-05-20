Водителя автобуса в Алматы наказали 

Он создал аварийную ситуацию.

В Алматы наказали водителя автобуса за создание аварийной обстановки, сообщает zakon.kz.

18 мая общественный деятель Саида Таукелова опубликовала пост в Facebook.

По какому принципу отбирают водителей в автопарк, по принципу дебилизма и поскорее попасть в ДТП? Едем тихо вниз, по своему ряду, тут этот нехороший человек резко, без повортников выворачивает в наш ряд, вытесняя нас на встречную полосу, наш водитель еле вырулил, чтобы избежать столкновения!!!!! (Отрезок пр.Назарбаева ниже пр.Абая) обгон второго автобуса, который стоял на остановке. Я прошу найдите его пожалуйста! И запретите ему водить любое транспортное средство, ведь он помимо того, что создает условия для ДТП подвергает людей и всех участников движения опасности! - написала она.

Полицейскими был установлен водитель автобуса. Его привлекли к административной ответственности по ст.606 ч.1 КРКобАП. С правонарушителем проведена разъяснительная беседа.

Установлено, что водитель общественного транспорта, следуя по проспекту Назарбаева в северном направлении, севернее проспекта Абая, не убедившись в отсутствии помехи, с крайнего правого ряда совершил перестроение в левый ряд, тем самым создал аварийную ситуацию, которая могла привести к серьезному ДТП, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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