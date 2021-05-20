Токаев встретился с премьером Таджикистана

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Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с президентом Таджикистана.
В завершение официального визита в Душанбе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает zakon.kz.
Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности использовать механизмы двусторонней межправительственной комиссии и планах по подготовке дополнительных соглашений в свете предстоящего государственного визита Эмомали Рахмона в Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.
Президент отметил, что казахская сторона настроена на конструктивную и практическую работу по всем направлениям взаимодействия.
Кохир Расулзода отметил символичность визита Касым-Жомарта Токаева, который проходит в год 30-летней годовщины Независимости двух стран.
Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации достигнутых сегодня главами государств договоренностей с акцентом на дальнейшее наращивание торгово-экономического потенциала и рост инвестиций.
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