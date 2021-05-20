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Россия открыла сухопутную границу для некоторых казахстанцев

Фото: kazembassy.ru 20 мая 2021, 18:19

Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Согласно распоряжению Правительства РФ №1291-р от 18.05.2021 г., расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в страну. Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска могут въезжать граждане Казахстана, имеющие граждан России не только супругов, родителей, детей, но и родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при наличии документов, подтверждающих факт родства, - говорится в сообщении.

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