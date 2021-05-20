Новые подробности убийства алматинца в Алматинской области

Свидетелями убийства были брат и отец задержанного.

Появились новые подробности убийства 31-летнего жителя Алматы в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

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16 мая в дежурную часть Илийского РУП по телефону от местных жителей поступило сообщение, что на ул. Виноградной в пос. Туменбаева кто-то произвел четыре выстрела. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в указанном месте между неизвестными произошло разбирательство с применением огнестрельного оружия. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение суток по "горячим" следам (полицейские - прим. ред.) установили и задержали 24-летнего местного жителя, который признался в убийстве и указал место, куда он спрятал труп. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что в ходе проверки показаний на месте в поле у поселка (в траншее) сыщики обнаружили труп 31-летнего жителя Алматы со следами насильственной смерти.

Свидетелями убийства были его брат и отец. Тело, вывезенное в поле на личной автомашине, закопал. Орудие преступления выбросил. Версия потерпевшего проверяется. Подозреваемый в соответствии со ст. 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания, до решения вопроса о применении меры пресечения. Данный факт в настоящее время расследуется по ст. 99 ч. 1 УК РК "убийство". пресс-служба ДП Алматинской области

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