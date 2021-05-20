Рахмон проводил Токаева в аэропорт

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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон проводил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорт, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе, - написал он на своей странице в Facebook.
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