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Рахмон проводил Токаева в аэропорт

Фото: facebook.com/Berik Uali 20 мая 2021, 18:54

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон проводил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорт, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Двухдневный официальный визит главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе, - написал он на своей странице в Facebook.

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