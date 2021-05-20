Грабивший детей задержан в Алматы

Проводится досудебное расследование.

Вырывавший телефоны из рук детей задержан в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции 22-х летний гр. Н. в качестве жертв выбирал именно детей, а объектом хищения являлись мобильные телефоны. Он подходил к несовершеннолетним, заводил беседу, просил дать телефон для осуществления одного звонка и ретировался.

Был момент, где он просто вырвал с рук и убежал с телефоном. Но во всех случаях подозреваемый заводил беседу с детьми, точнее с подростками от 12 до 15 лет. Ранее не судимый молодой человек объяснил свои поступки денежной недостаточностью, - сказал начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов.

Задержанный находится в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст.191 УК РК.

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