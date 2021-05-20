Актриса 18 минут стояла не шевелясь.

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения, сообщает zakon.kz.

Фотосессия прошла успешно, обошлось без единого укуса. Актриса 18 минут стояла не шевелясь.

По информации Super.ru, во время съемки все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах, в помещении соблюдалась тишина. Также был приглушенный свет, чтобы пчелы не волновались.

Ее тело намазали специальными феромонами, чтобы насекомые ползли по ней в нужном направлении.

Последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться, а это, в свою очередь, может грозить человечеству голодом.

Отметим, что ранее Джоли стала официальным послом программы "От женщин пчелам" .

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