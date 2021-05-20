Две группы браконьеров задержали в Карагандинской области

У них изъяли четыре моторные лодки почти 2 км рыболовных сетей, 300 крючков.

В акватории озера Балхаш проходит широкомасштабная операция по выявлению и пресечению действий браконьеров, занимающихся незаконным рыбным ловом, сообщает zakon.kz.

В течение суток полицейские в акватории озера Балхаш задержали две группы браконьеров, изъяли четыре моторные лодки почти 2 км рыболовных сетей, 300 крючков, которые использовались для незаконной добычи рыбы браконьерскими способами. пресс-служба ДП Карагандинской области

В 8 км от Приозерска на побережье озера была обнаружен браконьерский "схрон" - резиновая лодка с подвесным мотором. В ней находились упакованные в мешки три рыболовные сети. В настоящее время устанавливается личность владельца.

В 3 км от пос. Сарышаган полицейские пресекли действия целой "бригады" рыболовов, готовившейся выйти в озеро на трех моторных лодках. Причем на плавсредствах находились в общей сложности семь сетей по 100 и 400 м.

В отношении задержанных составлены административные протокола за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов. пресс-служба ДП Карагандинской области

Также сообщается, что на промысловом участке в районе Приозерска полицейские задержали двух браконьеров 26 и 34 лет, занимавшихся ловлей рыбы на моторной лодке. У них изъяты рыболовные сети и более 7 кг свежевыловленной рыбы.

Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других видов водных животных или растений". Ведется расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области

В этот же день на территории Улытауского района в ходе рейда задержана группа браконьеров. В ходе рейда полицейские обратили внимание на вызывавший подозрение вездеход "УАЗ Патриот", передвигавшийся по степной дороге. В салоне автомобиля также находились водитель и трое пассажиров, а в багажнике полицейские обнаружили мясо, предположительно, дикого кабана и охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Ведется расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области

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