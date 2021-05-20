85-летие Мухтара Арына отмечают в Алматинской области

Знаменитого ученого не стало в 59 лет.

20 мая 1936 года родился наш земляк – профессор, филолог Мухтар Арын, сообщает zakon.kz.

Знаменитого ученого не стало в 59 лет. Сегодня его имя носят улицы, учебные заведения страны, в том числе и школа-лицей №24 города Талдыкоргана, который празднует знаменательную дату ежегодно. Нынешний 85-ый юбилей тоже не остался без внимания.

Состоялась республиканская научно-практическая конференция "Арыновские чтения", посвященная 85-летию Мухтара Арына. В ней приняли участие более 10 спикеров, среди которых доктор филологических наук, профессор Сеит Каскабасов, академик НАН РК, абаевед, доктор философских наук, профессор Гарифолла Есим, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов, доктор филологических наук, профессор Кусайын Рысалды, директор издательства "Арыс", доктор филологических наук, профессор Гарифуллой Анес, доктор философских наук, профессор Амангельды Айталы, а также продолжатель дела отца - почетный академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор Ерлан Арын со своим братом Нурланом Арын.

На пленарном заседании спикеры делились воспоминаниями о жизни и деятельности Мухтара Арына, раскрывали тему просветительских взглядов и его размышлений о независимости и патриотизме, а также поднимали проблемы духовной преемственности в трудах Мухтара Арына.

Он воспитал не одно поколение талантливых казахстанцев. Оставил глубокий след после себя не только в филологии, но и в истории, литературе, искусстве, которое очень дорого для всего казахского народа. Многие вещи своего времени он оценивал через призму летописи казахской цивилизации, так как он уделял большое и особенное внимание истории, культуре и многовековым обычаям и традициям казахского народа. Это говорит о его высоком чувстве национального самосознания и патриотизма, приверженности идеалам казахской передовой интеллигенции. доктор философских наук, общественный деятель Амангельды Айталы

Другие участники онлайн-конференции также отозвались добрыми словами о Мухтаре Галиевиче. С особым трепетом рассказал о своем отце Ерлан Арын.

Наш отец всегда учил нас человечности, любви к родине и состраданию к своей отчизне. И все это он показывал на своем примере. Отрадно, что он мечтал о благополучии не только своей семьи, но и всего казахского народа, верил, что Казахстан достигнет в будущем больших высот и станет узнаваемой страной в мире. доктор экономических наук, профессор Ерлан Арын

Необходимо подчеркнуть, что в школе-лицей №24 города Талдыкоргана имени Мухтара Арына есть музей профессора, в котором хранятся экспонаты, отображающие его жизненный путь и творческое наследие. А в образовательном учреждении на протяжении 10 дней празднуют 85-ый юбилей великого деятеля. В связи с всемирной пандемией коронавируса многие мероприятия прошли в онлайн-формате.

Напомним, в 2018 году на родине Мухтара Арына в Алматинской области был установлен памятник общественного деятеля.

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