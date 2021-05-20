Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Токаев выложил фото с другом

Фото: instagram.com/tokayev_... 20 мая 2021, 22:12

Фотографии глава государства выложил в Instagram.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографии с другом - президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает zakon.kz.

Фотографии глава государства выложил в Instagram.

Вместе с другом Эмомали, - подписал он снимки.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Эмомали Рахмона посетил Таджикистан. Это первый зарубежный визит Президента Казахстана в 2021 году.

Читайте также: Рахмон проводил Токаева в аэропорт

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Pornhub показал в цвете эротические фильмы столетней давности
Почему масс-медиа всегда окружают роскошью откровенных выродков