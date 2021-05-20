Токаев выложил фото с другом

Фотографии глава государства выложил в Instagram.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографии с другом - президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает zakon.kz.

Фотографии глава государства выложил в Instagram.

Вместе с другом Эмомали, - подписал он снимки.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Эмомали Рахмона посетил Таджикистан. Это первый зарубежный визит Президента Казахстана в 2021 году.

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