Казахстанку "похоронили" заживо

О том, что числится умершей женщина узнала в 2015 году.

Жительница города Щучинск Акмолинской области Анастасия Малашенко больше 20 лет числится в списках умерших, передает zakon.kz.

С криком о помощи в нашу редакцию обратилась женщина из Акмолинской области. В ЦОНе (при оформлении документов на пенсию - прим. ред.) она совершенно случайно узнала, что уже больше 20 лет числится в списках умерших, - говорится в сообщении Первого канала "Евразия".

По словам Анастасии Малашенко, она пошла оформлять пенсию в ЦОН, где ей сказали, что она умерла в 1997 году.

С этого история началась и длится по сей день, - сетует она.

О том, что числится умершей женщина узнала в 2015 году.

Не могу пойти ни в больницу, ни куда-то съездить. В любые оплачиваемые организации, где нужно что-то платить, меня не берут, потому что "мертвая". Анастасия Малашенко

Как сообщается, в РАКСе Коксуского района перепутали двух разных людей: в 1997 году в Алматинской области умерла женщина с почти идентичными данными - только фамилия ее не Малашенко, а Милашенко. Ошибка в одной букве "похоронила" живую женщину, а разбирательства не утихают по сей день.

Я боюсь куда-то идти, что мне скажут: "Ты мертвая". У меня нервы расшатались. Я боюсь этого слова, что я мертвая. С 95 до 70 кг я дошла. Зубы все не болят, выпадают сами, от нервов. Я в прокуратуру ходила, руками разводят: "Ничем помочь не можем". Анастасия Малашенко

Женщина три года обивала пороги госорганов и добилась официального воскрешения. У нее снова статус "живой", но проблемы никуда не делись по сей день (она не может обследоваться в больнице, купить билет на самолет или просто получить посылку от родных). Везде, где требуется ИИН, ей отказывают в услугах.

Специалист позвонила в Управление здравоохранения Акмолинской области. Там, наверное, системный администратор или кто, не могу точно сослаться кто, но изменили статус. Изменили ей статус на "живая", и теперь все у нее в порядке. Статус "живая, застрахована". Единственное, прикрепиться к поликлинике осталось. Завтра наше руководство отдела занятости Бурабайского района выделяет машину со специалистом, и она в сопровождении едет в поликлинику, там ее прикрепят. главный специалист отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Бурабайского района Акмолинской области Марина Колесникова

Отмечается, что женщина требует выплатить ей моральную компенсацию и наказать всех виновных, из-за которых ей пришлось выслушивать оскорбления и унижения в свой адрес.

Я за восемь лет хочу хотя бы по миллиону за каждый год за мои унижения, оскорбления, за то, что выслушивала. "Почему ты мертвая?" Почему это я должна? Я – такой же гражданин Республики Казахстан, как и все. Анастасия Малашенко

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