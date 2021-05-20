Спасение слепого котенка полицейскими Алматы восхитило казахстанцев

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Котенок залез на дерево и не смог слезть с него два дня.
В Алматы в мкр. Айнабулак-1 полицейские спасли слепого котенка, который застрял на дереве, сообщает zakon.kz.
Помогите спасти котенка. Залез на дерево и не может слезть, сидит со вчерашнего вечера, под дождем сегодня. Звонили в 109, нам отказали. Айнабулак-1, дом 17. Котенок слепой. Пожалуйста, подскажите номер спасателей. 109 и 102 отказались, - говорится под фотографиями котенка в Instagram-паблике ainabulak_.
На крики о помощи отозвался начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов, который написал в комментариях к посту, что обращение принято и что на место направили сотрудников полиции.
Позднее выяснилось, что полицейские приехали и спасли котенка.
Огромное спасибо нашей полиции! и Вам спасибо за то, что не прошли мимо @lelka_jenya @darkhanmusanov и главное - до дождя успели, - написали под видео в Instagram-паблике ainabulak_.
Под публикацией казахстанцы оставили восторженные комментарии и слова благодарности стражам порядка.
"Молодцы"
"Очень очень Вам всем благодарны!"
"Ничего себе! Вот уж где действительно спасибо нашим служителям закона"
"Спасибо большое нашей милиции, добрые дела делают"
"Вот молодцы сотрудники полиции", - написали они.
Также фотографиями и видео спасения котенка поделился Дархан Мусанов.
"Как приятно читать такие новости как то сразу на душе теплеет. Ребятам спасибо!"
"Видела спасение с балкона собственными глазами. Молодцы!"
"Полиция Жетысуйского района - лучшие! Сама не раз в этом убеждалась"
"Молодцы ребята, и руководству спасибо большое"
"Так мило"
"Недавно переехали из Айнабулака в другой район. Просто сравнить не с чем. Цените Жетысуский район и всех, кто служит на благо жителям"
"Ребята, вы лучшие. Супер"
"Спасибо за такие новости"
"Маленький шерстяной хулиган. Спасибо что спасли котенка"
"Дархан Мусанов, какие вы и ваши сотрудники молодцы! Любые просьбы, всегда отвечаете, всегда приезжаете, спасаете! Всегда во время и быстро реагируете! Спасибо вам!" - прокомментировали пост начальника УП Жетысуского района казахстанцы.
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