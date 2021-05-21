Казахстанцы могут получить вакцину от COVID-19 на дому. Но не все

Услуга бесплатная, доступна она пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Казахстанцы могут провакцинироваться от коронавирусной инфекции на дому, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас очень много желающих сделать укол от коронавируса, но не у всех есть возможность. Например, у людей с инвалидностью или у тех, кому тяжело дойти до пункта вакцинации. И вот таким людям как быть? Не предусмотрены ли для таких случаев какие-то мобильные бригады – чтобы на дом приехали и сделали? Рассматривается вообще такой вопрос? - поинтересовалась жительница Актобе.

Как сообщается, сделать прививку на дому можно: услуга бесплатная, доступна она пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо оставить заявку в медучреждении по месту жительства (разрешается сделать по телефону, после чего пациенту назначат дату иммунизации. Оставившему заявку на получение вакцины от КВИ на дому предложат на выбор две вакцины – казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax. В списке не будет "Спутника V", потому что один флакон российского препарата рассчитан сразу на пять человек, тогда как QazVac и Hayat-Vax – на одного.

По словам официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержана Байтанаева, в мобильной группе будет обязательно участковый врач или терапевт, который обследует данного гражданина и при положительном итоге предложит вакцинироваться.

На сегодня для таких людей у нас есть однодозные вакцины – QazVac и Hayat-Vax. Все правила такие же, как и в поликлинике: до вакцинации полное обследование, после – 30 минут надо наблюдать. Также после – в течение трех дней – звонят и уточняют состояние данного гражданина. Ержан Байтанаев

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