Драгоценности на 160 млн рублей нашли в российском лесу

В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу.

В российском лесу нашли драгоценности на 160 млн рублей, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в Татарстане полицейскими были обнаружены и изъяты четыре мешка с драгоценностями, которые в 2018 году гражданин Колумбии похитил у одной из ювелирных компаний при погрузке после участия в выставке в Казани.

Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу. Ирина Волк

Как сообщается, на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года при погрузке партии драгоценностей одной российской ювелирной компании был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями. Общая сумма похищенных драгоценностей составила свыше 160 млн рублей. Пропажу товара обнаружили в аэропорту. Позднее была установлена личность предполагаемого похитителя, которым оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро.

По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Аргентины, в марте 2021 года - экстрадировали в Россию, а в апреле - доставили из Москвы в Татарстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!