США имеют "серьезные косвенные доказательства" происхождения COVID-19

Приложение zakon.kz
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Это следует из доклада республиканцев из комитета палаты представителей Соединенных Штатов.
Республиканцы из комитета палаты представителей США заявили, что имеют "серьезные косвенные доказательства" того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Согласно докладу республиканцев, на который ссылается FOX News, имеется информация об инфекциях, которые произошли из-за утечек из лабораторий Китая.
Также, как сообщается со ссылкой на доклад, имеется информация и о предупреждении американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями COVID-19, при этом не соблюдают протоколы безопасности.
По данным комитета, эти сообщения датированы 2017 годом.
Кроме того, как говорится в публикации, к институту в Ухане причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ней людей появлялись уже осенью 2019 года.
Также республиканцы указали на то, что Китай не желает сотрудничать - он противодействовал международным усилиям по установлению реального источника коронавируса.
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