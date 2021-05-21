США имеют "серьезные косвенные доказательства" происхождения COVID-19

Это следует из доклада республиканцев из комитета палаты представителей Соединенных Штатов.

Республиканцы из комитета палаты представителей США заявили, что имеют "серьезные косвенные доказательства" того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Согласно докладу республиканцев, на который ссылается FOX News, имеется информация об инфекциях, которые произошли из-за утечек из лабораторий Китая.

Также, как сообщается со ссылкой на доклад, имеется информация и о предупреждении американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями COVID-19, при этом не соблюдают протоколы безопасности.

По данным комитета, эти сообщения датированы 2017 годом.

Кроме того, как говорится в публикации, к институту в Ухане причастны китайские военные, а характерные симптомы у связанных с ней людей появлялись уже осенью 2019 года.

Также республиканцы указали на то, что Китай не желает сотрудничать - он противодействовал международным усилиям по установлению реального источника коронавируса.

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