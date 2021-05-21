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Сколько новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 20 мая

Фото: pixabay 21 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 368 748 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 386,
  • в городе Алматы – 510,
  • в городе Шымкенте – 79,
  • в Акмолинской области – 137,
  • в Актюбинской области – 72,
  • в Алматинской области – 140,
  • в Атырауской области – 87,
  • в ВКО – 97,
  • в Жамбылской области – 33,
  • в ЗКО – 109,
  • в Карагандинской области – 318,
  • в Костанайской области – 38,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангистауской области – 60,
  • в Павлодарской области – 105,
  • в СКО – 23,
  • в Туркестанской области – 37.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 505,
  • в городе Алматы - 796,
  • в городе Шымкенте - 3,
  • в Акмолинской области - 158,
  • в Актюбинской области - 85,
  • в Алматинской области - 389,
  • в Атырауской области - 70,
  • в ВКО - 169,
  • в Жамбылской области - 65,
  • в ЗКО - 41,
  • в Карагандинской области - 346,
  • в Костанайской области - 19,
  • в Кызылординской области – 53,
  • в Мангыстауской области - 23,
  • в Павлодарской области - 146,
  • в СКО - 18,
  • в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровело 329 918 человек от COVID-19

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