Сколько новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 20 мая

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 368 748 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 386,
- в городе Алматы – 510,
- в городе Шымкенте – 79,
- в Акмолинской области – 137,
- в Актюбинской области – 72,
- в Алматинской области – 140,
- в Атырауской области – 87,
- в ВКО – 97,
- в Жамбылской области – 33,
- в ЗКО – 109,
- в Карагандинской области – 318,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 36,
- в Мангистауской области – 60,
- в Павлодарской области – 105,
- в СКО – 23,
- в Туркестанской области – 37.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 505,
- в городе Алматы - 796,
- в городе Шымкенте - 3,
- в Акмолинской области - 158,
- в Актюбинской области - 85,
- в Алматинской области - 389,
- в Атырауской области - 70,
- в ВКО - 169,
- в Жамбылской области - 65,
- в ЗКО - 41,
- в Карагандинской области - 346,
- в Костанайской области - 19,
- в Кызылординской области – 53,
- в Мангыстауской области - 23,
- в Павлодарской области - 146,
- в СКО - 18,
- в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 329 918 человек от COVID-19
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!