США по ошибке отправили по полторы тысячи долларов японским пенсионерам

В американской Налоговой службе заявили, что японцы должны отправить чеки обратно.

Налоговая служба США по ошибке разослала чеки на сумму 1,4 тыс. долларов пенсионерам в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом в четверг сообщила британская газета "Файнэншл таймс" (FT).

Издание со ссылкой на представителя одного из крупнейших банков Японии сообщило, что эта проблема привела к скоплению людей в некоторых банковских отделениях в Токио и вызвала замешательство у сотрудников при попытке обработать незнакомые чеки в иностранной валюте.

Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна, — рассказал изданию 75-летний японский пенсионер.

Ему удалось обналичить чек, однако в банке пенсионеру сказали, что для получения денег придется подтвердить право на них.

Рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью почти два миллиарда долларов. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые до этого работали в США, а теперь имеют право на небольшую пенсию от этой страны. В американской Налоговой службе заявили, что японцы должны отправить чеки обратно.

В ведомстве не уточнили, что делать тем, кто уже успел их обналичить.

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