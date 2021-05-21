Интервью "Ирины Кайратовны" прокомментировали в Администрации Президента

Абаев считает участников группы патриотами.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев прокомментировал интервью "Ирины Кайратовны" российскому журналисту Юрию Дудю, передает zakon.kz.

Даурен Абаев стал гостем программы "Открытый диалог 2.0". Он ответил на вопрос, считает ли участников группы "Ирина Кайратовна" патриотами Казахстана.

- Вы смотрели интервью "Ирины Кайратовны"?

- Частично, не полностью.

- Как вы считаете, эти ребята патриоты своей страны?

- Если судить по тому, что я видел и услышал, то да.

- Они довольно резко критиковали власть, что вы думаете по этому поводу?

- Это их право. Это не первые люди в нашей стране, кто критикует власть. Вполне нормальное явление для цивилизованного мира. Конечно, с некоторыми тезисами я не согласен. С некоторыми согласен частично. Ну а в целом много правильных вещей было озвучено. За это им можно только поаплодировать. Тут же самое главное - неравнодушие ребят к судьбе страны. Думаю, это неплохой маркер нашей новой культурной волны. За последние годы выросло и окрепло новое поколение творческой молодежи. Это не только певцы, артисты, вайнеры, но и плеяда новых молодых художников, актеров, режиссеров театра и кино, фотографов и так далее. Многие из них вносят просто колоссальный вклад в популяризацию казахского языка. Они делают это модным и востребованным в молодежной среде.

Конечно, помимо творческого самовыражения, они нередко заявляют и о своих гражданских позициях. Отдельные высказывания могут показаться довольно резкими. Я думаю, это тоже нормальное явление. Другое дело, что я абсолютно уверен: время многое расставит по своим местам. Все-таки большое видится на расстоянии.

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