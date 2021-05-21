Айдар Арифханов: "Байтерек" стал мощным холдингом

В 2014-2020 годах НУХ "Байтерек" поддержал 116 тыс. новых проектов.

В мае этого года исполняется 8 лет с создания Национального управляющего холдинга "Байтерек", который включает в себя 12 институтов развития, фокусирующихся на задачах развития несырьевых отраслей экономики, экспорта и МСБ, поддержке сельского хозяйства и обеспечения населения доступным жильем. Все эти направления находятся в центре государственных стратегий на протяжении всего периода независимости, сообщает Kursiv.kz. В последние пару лет холдинг переживает структурную трансформацию – оптимизирован блок институтов в сфере жилищной политики, присоединены портфельные организации бывшего холдинга "КазАгро". В беседе с председателем Правления НУХ "Байтерек" Айдаром Арифхановым мы подводим промежуточные итоги работы холдинга и всей государственной поддержки бизнеса за последние 30 лет.

– Айдар Абдразахович, если вернуться на 8 лет назад, чем была продиктована необходимость создания нового холдинга? – Автором этого решения был Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. 22 мая 2013 года подписан Указ о создании холдинга "Байтерек". Идея Нурсултана Абишевича была в том, чтобы, объединив национальные институты развития под крылом профессиональной управляющей компании, повысить эффективность их работы.

Напомню, что 8 лет назад во вновь созданный "Байтерек" было передано 10 институтов развития. Некоторые структуры несколько раз меняли управляющие организации, некоторые были на какое-то время переданы министерствам, затем отняты у них. Многие из дочерних компаний, которые вошли в наш состав на тот момент, переживали не лучшие времена. Кризис корпоративного управления, проблемы с кредитными портфелями, непонимание своей миссии и дублирование функций с другими организациями – вот с чем пришлось столкнуться холдингу "Байтерек" в то время.

Всеми этими проблемами мы занялись основательно и сейчас все наши дочерние компании – это успешные институты развития, компании с единым корпоративным управлением, отвечающим передовым международным стандартам. Именно это позволяет нашим компаниям эффективно решать задачи государственной политики в сфере развития экономики страны.

– Целью институтов развития, входящих в НУХ "Байтерек" и холдинга в целом, было развитие национального бизнеса. Как бы Вы оценили результаты этой работы?

– Нашим институтам развития приходится решать задачи, которые я бы разделил на несколько групп. Во-первых, это поддержка предпринимательской активности – как в малом и среднем, так и крупном бизнесе. Я считаю, что государственная поддержка крупного предпринимательства и малого и среднего бизнеса за годы независимости была колоссальной. Из них холдинг "Байтерек" с 2014 по 2020 год поддержал более 116 тыс. новых проектов и проектов по модернизации и расширению действующих производств с учетом увеличения производительности труда и расширения рынков сбыта. Поддержанные предприятия за этот период произвели продукции на 34 трлн тенге, объем их совокупной экспортной выручки – 5,3 трлн тенге.

Около 90% проектов и 84% производства приходится на клиентов Фонда развития предпринимательства "Даму", который является основным оператором поддержки малого и среднего бизнеса. С 2013 года доля МСБ в ВВП выросла с 17 до 32%, и мы видим в этом результате ощутимый вклад "Байтерека".

Важной миссией для нас является повышение экспортного потенциала казахстанского бизнеса. На решении этой задачи сосредоточены Банк развития Казахстана и KazakhExport. По линии БРК за 7 лет объем экспортной выручки от 66 реализованных инвестиционных проектов составил 4,1 трлн тенге. Банк профинансировал 19 экспортеров на сумму 707 млрд тенге. KazakhExport только в последние 3 года увеличил объемы страхования экспортеров в 3,4 раза – до 135 млрд тенге. В целом сумма экспортных контрактов, поддержанных различными инструментами за прошлый год, несмотря на пандемию, составила около 800 млрд тенге.

Холдинг – а у нас есть блок обеспечения финансовой доступности жилья – отвечает за реализацию госпрограммы "Нұрлы жер", в рамках которой различными инструментами мы поддержали ввод более 5 млн квадратных метров жилья, что эквивалентно 75 тыс. квартир.

– В последние два года холдинг проводит структурную трансформацию. Каких результатов Вы ожидаете по итогам процесса?

– В прошлом году по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева мы провели большую реформу. Она была необходима, чтобы оптимизировать жилищный блок холдинга и повысить эффективность реализации госпрограммы. Мы создали Единого оператора жилищного строительства – Казахстанскую жилищную компанию – путем объединения трех дочерних организаций – "Байтерек девелопмент", Казахстанской ипотечной компании и Фонда гарантирования жилищного строительства. Это позволило нам привлекать капитал на рыночных условиях, микшировать с текущими финансовыми потоками и удешевлять стоимость фондирования для частных застройщиков.

В будущем Единый оператор возьмет на себя еще больше функций, комплексно оказывая прямую поддержку бизнесу, начиная от стратегического планирования до полного сопровождения проектов на всех этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию.

На базе Жилстройсбербанка создан институт развития и поддержки – Отбасы банк, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Для реализации поставленной задачи планируется передать существующую систему очередности из акиматов в Отбасы банк, который будет работать по принципу "одного окна" для семей, не имеющих жилья. ...

Чуть более полугода понадобилось, чтобы реализовать другое президентское поручение – о присоединении к нам холдинга "КазАгро". "Байтерек" включил в свой состав три дочки "КазАгро" –Аграрную кредитную корпорацию, "КазАгроФинанс", Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

В частности, Аграрная кредитная корпорация продолжает заниматься кредитованием инвестиционных проектов, фондированием кредитных товариществ, банков, микрофинансовых организаций и лизинговых компаний, а также кредитует проведение весенне-полевых и уборочных работ.

"КазАгроФинанс" также является крупнейшей лизинговой компанией, занимая около 90% рынка лизинга сельхозтехники. Он помогает фермерам закупать в лизинг сельхозтехнику и оборудование на льготных условиях.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, в свою очередь, ориентирован на поддержку начинающих предпринимателей и мелких фермеров. Он предоставляет микрокредиты, а также выдает гарантии по кредитам частных финансовых институтов. Кроме того, Фонд выступает оператором по программам субсидирования страховых премий по страховым продуктам в сельском хозяйстве.

С присоединением "КазАгро" с 2021 года начинается новый этап стратегического развития холдинга как объединенного института развития по поддержке предпринимательства, обеспечения населения жильем и развитию АПК. Новые направления деятельности и последние изменения документов системы государственного планирования отражены в актуализируемой Стратегии развития холдинга, которая будет вынесена на одобрение Совета директоров в мае текущего года.

– Как выстроены отношения холдинга с руководством страны, правительством РК?

– Мы являемся операторами нескольких госпрограмм, а также реализуем поручения руководства страны. Например, мы поддерживаем проекты в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития, которая является инициативой Елбасы с целью диверсификации национальной экономики. Наша задача – обеспечивать финансирование крупных, экспортно ориентированных проектов в первых переделах сырья и обрабатывающей промышленности. И самое главное – это было поручением Нурсултана Абишевича, – чтобы поддержанные предприятия создавали рабочие места для казахстанцев. Только один институт "Байтерека" – БРК – в ходе второй пятилетки индустриализации (2015-2019) поддержал проектов более чем на 0,5 трлн тенге. В минувшем году объем финансирования составил 105 млрд тенге.

Объем производства введенных в эксплуатацию 20 предприятий составил 2,5 трлн тенге, экспортная выручка – 1,8 трлн, а в бюджет выплачено 345 млрд тенге налогов, создано 5,5 тыс. рабочих мест.

Одним из крупных проектов, который вызывает гордость у меня и моих коллег, – это строительство магистрального газопровода "Сарыарка", который был одной из "Пяти социальных инициатив" Елбасы. Это мегапроект, реализованный в сжатые сроки с огромным мультипликативным эффектом. Причем не только экономическим, но и социальным и экологическим. "Голубым топливом" будет обеспечено несколько миллионов казахстанцев, улучшится экологическая обстановка в наших городах – в том числе в Нур-Султане. Роль "Байтерека" состояла в том, чтобы аккумулировать финансовые ресурсы для реализации проекта. При стоимости в 267 млрд тенге 51 млрд предоставил БРК, еще 40 млрд – Baiterek Venture Fund – всего 34% стоимости проекта. Кроме того, БРК смог привлечь к финансированию проекта Евразийский банк развития, который вложил столько же, сколько и наш банк.

Особо хочу рассказать о двух программах, которые реализуются по инициативе Елбасы – Нурсултана Назарбаева – и президента Касым-Жомарта Токаева. Это – "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

Программа "Бақытты отбасы" реализуется по поручению Нурсултана Назарбаева через Отбасы банк. Программа дает возможность приобрести квартиру семьям, в которых четыре и более ребенка, оставшимся без кормильца или воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями.

Условия программы максимально льготные: кредит выдается с 2-процентной ставкой годовых до 20 лет при предоставлении первоначального взноса от 10% стоимости приобретаемой квартиры. Мы уже выдали более 10 тыс. таких займов, а это значит, что 10 тыс. малоимущих казахстанских семей получили возможность жить в своих квартирах. Эта программа доказала свою эффективность и будет продолжена.

Программа "Шаңырақ" реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. С помощью этой программы мы хотим дать возможность нуждающимся в жилье, стоящих в очереди в местных исполнительных органах, приобрести жилье быстрее. Условия этой программы также льготные – со ставкой 5% годовых до 20 лет с первоначальным взносом от 10%. На сегодняшний день займы по этой программе выданы почти 8 тыс. семей.

Большое внимание мы уделяем нашей молодежи. На нее делает ставку руководство нашей страны. Молодежь независимого Казахстана хорошо образована и полна креативных идей. Казахстанские стартаперы предлагают интересные проекты. Мы вдохновлены их упорством и хотим, чтобы их успех вышел за пределы Казахстана, а проекты коммерциализировались и масштабировались. В последние два года мы активно работали над этим.

В результате мы добились плодотворного сотрудничества с крупнейшими американским и сингапурским венчурными фондами – 500 Startups и Quest Ventures, создали с ними совместные фонды. Мы запустили международный акселератор Kazakhstan Digital Accelerator, который помогает нашей молодежи продвигать свой действующий проект за рубежом. На днях объявлены итоги второго потока KDA.

– Какие текущие цели стоят перед "Байтереком" и как скорректировалась стратегия холдинга?

– В свете последних событий, когда из-за пандемии коронавируса сотни предприятий несут большие убытки, а то и вовсе закрываются, люди теряют работу, я считаю, что различные инструменты поддержки холдинга "Байтерек" становятся особенно актуальными и ожидаемыми бизнесом и населением.

А стратегически холдинг "Байтерек" продолжит направлять свои усилия на развитие обрабатывающей промышленности, повышение производительности труда, создание рабочих мест и в целом на развитие экономики Казахстана. Мы очень гордимся тем, что реализуем важные для страны проекты, и что они сегодня приносят пользу народу Казахстана. В этом году мы начали работать совершенно по-новому, стали мощным холдингом.

- В завершение хочется пожелать Вам и холдингу "Байтерек" исполнения намеченных планов и достичь поставленных целей. Большое спасибо Вам за интервью....

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