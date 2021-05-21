Названа причина смерти Фархата Абдраимова

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
У него случился обширный инфаркт.
Названа причина смерти известного казахстанского актера Фархата Абдраимова, сообщает zakon.kz.
Сегодня на 56 году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов.
Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал стал обширный инфаркт.
О дате и месте прощания с актером будет сообщено позднее.
Читайте также:
Скончался актер Фархат Абдраимов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!