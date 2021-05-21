Названа причина смерти Фархата Абдраимова

У него случился обширный инфаркт.

Названа причина смерти известного казахстанского актера Фархата Абдраимова, сообщает zakon.kz.

Сегодня на 56 году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов.

Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал стал обширный инфаркт.

О дате и месте прощания с актером будет сообщено позднее.

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