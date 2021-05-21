В Казахстане примут закон, позволяющий проверять финансы высокопоставленных лиц

Кроме того, законопроектом предусматривается ряд поправок, направленных на оптимизацию деятельности подразделения финансовой разведки.

Концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработало Агентство по финансовому мониторингу, передает zakon.kz.

Необходимость разработки проекта закона вызвана подготовкой ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который наша страна должна пройти в 2021 году, - говорится в документе.

Как поясняется, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму (ПОД/ФТ). Участниками глобальной сети ФАТФ являются все страны мира, за исключением Северной Кореи и Ирана.

Выполнение Стандартов ФАТФ является обязательным для любой страны-члена Организации Объединенных Наций (ООН).

Другим основанием для разработки законопроекта является Стратегический план развития РК до 2025 года, которым для измерения прогресса страны на пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы, одним из которых является "своевременная разработка и эффективное применение правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в особенности в части оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы, в первую очередь в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму".

Наряду с этим, Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2020 года установлено, что "следует продолжить работу по приведению национального законодательства в соответствие с принятыми международными обязательствами и международными стандартами. При этом в данной работе необходимо, прежде всего, руководствоваться внутренними потребностями и приоритетами в развитии страны".

Кроме того, отмечается, что несоответствие национальной системы ПОД/ФТ Международным стандартам по ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения ФАТФ влечет санкции экономического характера, применяемые к стране со стороны других стран-участников глобальной сети ФАТФ.

Попадание под санкции является наиболее "опасным" для государств и касаются прежде всего, банковской сферы и сферы финансовых услуг, - отмечают в агентстве.

По информации разработчиков, поправки в проекте закона направлены на установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) (Рекомендация 12 ФАТФ).

На сегодняшний день Республикой Казахстан не реализована Рекомендация 12 ФАТФ, согласно которой странам-участникам ООН необходимо установить на законодательном уровне контроль по операциям, осуществляемым ПДЛ независимо от принадлежности к стране, - пояснили в агентстве.

К ПДЛ отнесены лица, которым доверены или были доверены политические функции, например, главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий.

Исходя из сути указанных положений ФАТФ, Казахстану необходимо осуществлять финансовый мониторинг в отношении всех ПДЛ независимо от страновой принадлежности, - отмечается в концецпии.

Вместе с тем указывается, что в законодательстве республики Рекомендация 12 ФАТФ реализована не в полной мере, а именно дополнительные меры по проведению надлежащей проверки клиентов установлены только в отношении иностранных публичных должностных лиц, что является серьезным недостатком с точки зрения соответствия международным стандартам.

В этой связи необходимо определить перечень национальных публичных должностных лиц, в отношении которых будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки, - говорится в документе.

Согласно Рекомендации 15 ФАТФ для управления рисками, возникающими в результате деятельности, связанной с виртуальными активами, и операциями, осуществляемыми провайдерами услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА) и их минимизации, страны должны обеспечить регулирование указанной деятельности в целях ПОД/ФТ.

ПУВА определяется как любое физическое или юридическое лицо, которое не охвачено в Рекомендациях ФАТФ, и осуществляет в качестве предпринимательской деятельности один или более из следующих видов деятельности или операций для или от имени другого физического или юридического лица:

обмен между виртуальными активами и фиатными валютами;

обмен между одной или более формами виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

хранение и/или администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих осуществлять контроль над виртуальными активами;

предоставление финансовых услуг, связанных с предложением выпускающего лица и/или продажей виртуальных активов и участие в таком предоставлении.

Виртуальный актив определяется как цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться и быть использовано для целей платежа или инвестиций. Виртуальный актив не включает в себя цифровое выражение фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов.

В Казахстане на настоящий момент выпуск цифровых активов разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана".

В этой связи, для реализации Рекомендации 15 ФАТФ предлагается внести в ряд законодательных актов соответствующие поправки, предусматривающие отнесение к СФМ лиц, осуществляющих выпуск (оборот) цифровых активов, и установление запрета на владение цифровыми активами лицам, привлеченным к уголовной ответственности.

Предоставление доступа к сведениям по бенефициарному владельцу

В соответствии с Рекомендациями 24 и 25 ФАТФ страны должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле, которую или доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы (правоохранительные и специальные государственные органы РК и Комитет по финансовому мониторингу).

Для реализации Рекомендаций 24 и 25 ФАТФ предлагается законодательно закрепить за юридическими лицами предоставление компетентным органам и СФМ полной, достоверной и актуальной информации о бенефициарной собственности, ведение реестра бенефициарной собственности клиентов, обеспечить доступ компетентным органам и СФМ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров.

Кроме того, законопроектом предусматривается ряд поправок, направленных на оптимизацию деятельности подразделения финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу с учетом применения риск-ориентированного подхода стран, успешно прошедших Взаимную оценку.

Таким образом, установленные виды операций и их пороговые значения, подлежащие финансовому мониторингу, определяются результатом изучения выявленных рисков ОД/ФТ в стране.

В связи, с чем предлагается, определять операций с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу и их пороговые значения нормативными документами уполномоченного органа по согласованию с заинтересованными органами и по результатам оценки рисков, - говорится в документе.

Наряду с этим законопроектом предлагается оптимизировать деятельность подразделения финансовой разведки, в том числе с учетом применения риск-ориентированного подхода стран, успешно прошедших Взаимную оценку.

Концепция законопроекта размещена на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.

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