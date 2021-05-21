В Таразе стартовал проект по обеспечению безопасности детей в школах

Через турникет у входа в школу ребенок может пройти либо с помощью карты, либо биометрического опознавателя.

В целях исполнения поручения Главы государства в школе-гимназии № 53 в Таразе установили оборудование для обеспечения безопасности. Аким области Бердибек Сапарбаев посетил школу, чтобы ознакомиться с работой новой системы.

По словам руководителя управления цифровых технологий Архата Байказакова, проект контролирует посещение ребенком школы и будет очень полезен для родителей и детей. Тараз стал первым из регионов, где подключили такое оборудование. Специальная карта "Tulpar сard" для общественного транспорта содержит несколько функций. К примеру, когда ребенок проводит картой через валидатор, родителям приходит сообщение, в котором указано, на каком автобусе едет ребенок, номер транспорта, система продолжает работать. На специальных турникетах компанией "Tulpar сard" осуществлена интеграция, то есть объединена база данных. Через турникет у входа в школу ребенок может пройти либо с помощью карты, либо биометрического опознавателя.

Компании "Tulpar" и "Balapey" объединили усилия, и теперь в столовой ребенок может выбрать нужное блюдо и оплатить картой "Tulpar". Родители могут вмешаться, помочь ему определиться с выбором блюд. Эффективность карты в том, что можно предупредить покупку нежелательных для здоровья ребенка блюд, или контролировать, сколько денег потрачено. Самое главное, ребенок не будет носить в кармане деньги, а это уже повышает уровень его безопасности.

Как работает система? Как быстро родители получают сообщение? Чтобы оценить эти моменты, лучше, конечно, увидеть процесс. Ученица 9 класса Дильназ вместе с мамой продемонстрировали главе региона возможности системы.

О действиях ребенка родитель может узнать их SMS-сообщения. Все это пока реализуется через телеграмм бот. В скором времени будет запущено специальное приложение, школьные камеры перейдут на цифровую систему. Управление информатизации и связи областного департамента полиции может напрямую контролировать систему. В случае чрезвычайной ситуации в школе срабатывает сигнализация, на место происшествия прибывают экстренные службы.

Система безопасности в школах должны быть интегрированы с информационными системами департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям, управлением образования и другими органами. В первую очередь такое оборудование будет установлено в школах Тараза, затем районов области. Продумайте электронную сигнализацию в каждой школе. Во время летних каникул нужно научить пользователей - учеников, учителей и технических работников и решить все вопросы до начала нового учебного года,- подчеркнул аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил руководителям соответствующих управлений изучить эффективность системы и подсчитать необходимый объем финансирования.

В качестве пилотного проекта систему установят в 10 школах Тараза. Глава региона Бердибек Сапарбаев попросил представителей компаний, взявших на себя обязательства, отнестись к работе ответственно.

Сколько детей могут одновременно пройти через металлоискатель и турникет у входа в школу? Не придется ли им стоять в очереди? Нужно продумать все нюансы и предусмотреть решения, если вдруг дети придут в одно время. Нам нужно, чтобы родители знали о посещаемости школы ребенком и не переживали за него. ID карта должна быть подключена только к системе школьной столовой, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Нужно заметить, все камеры в школе подключены к специальной интеллектуальной автоматизированной системе "Мерген", установленной в департаменте полиции. За всем происходящим можно наблюдать онлайн. Глава региона дал поручение рассмотреть возможности подключения камер и механизмов электронной сигнализации всех школ к этой системе.

Затем аким области посетил Жамбылский инновационный высший колледж и ознакомился с осуществляемой работой. Он дал положительную оценку проводимым мероприятиям.

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